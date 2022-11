Tradhtia e një partneri nuk është gjithmonë rezultat i një marrëdhënieje të keqe. Në fakt, shumica e njerëzve që tradhtojnë thonë se e duan partnerin e tyre, e shohin atë tërheqës, e vlerësojnë marrëdhënien e tyre dhe nuk duan të shkatërrojnë jetën që kanë krijuar me ta.

Kjo është arsyeja pse personat që tradhtojnë shpesh pyesin pse patën një lidhje dhe pse komprometuan aspektin më të rëndësishëm të jetës së tyre. Sigurisht që nuk janë të vetmit që duan një përgjigje për këtë pyetje të rëndësishme, sepse edhe partnerët e tyre duan të dinë pse kanë tradhtuar.

Ata zakonisht e bëjnë këtë për një ose më shumë arsye:

Vetë-eksplorimi

Për disa, tradhtia është një mënyrë për të eksploruar. Ata në të vërtetë nuk duan të ndryshojnë se kush janë, ata thjesht duan t’i shpëtojnë atij kufizimi për një kohë. Ata nuk kërkojnë një person tjetër për një lidhje, por një version të fshehur të vetes.

Pasiguria

Një problem me vetëvlerësimin është shpesh shkaku i mashtrimit. Shumë nuk ndihen tërheqës, të zgjuar, të rinj… ndaj kërkojnë vërtetimin përmes tradhtisë. Ata përdorin mashtrimin për ta bërë veten të ndihen të dëshiruar dhe të vlerësuar.

Tërhiqen nga e ndaluara

Këta mashtrues janë si fëmijët që duan atë që prindërit u kanë thënë se nuk mund ta kenë. Për ta, ajo që është e ndaluar është jashtëzakonisht tërheqëse. Meqenëse partnerët nuk duhet të tradhtojnë, mashtrimi është veçanërisht interesant dhe tërheqës për ta.

Një jetë e pa jetuar

Në këtë rast, mashtruesi nuk është i pakënaqur me jetën e tij aktuale, por është i interesuar se do të ishte jeta e tyre nëse do të kishin zgjedhur një rrugë tjetër. Ata duan të përjetojnë atë që mendojnë se u mungon ose nuk do ta përjetojnë kurrë.

Pritshmëritë jorealiste

Disa njerëz tradhtojnë sepse kanë pritshmëri jorealiste për atë që partneri dhe marrëdhënia e tyre mund të ofrojnë. Ata mendojnë se partneri i tyre duhet të plotësojë çdo nevojë dhe dëshirë të tyre dhe nëse nuk kanë miq dhe familje për të mbushur boshllëkun, ata kërkojnë ngushëllim tek një partner tjetër.