Në ditët në vijim, pra deri në fund të kësaj jave, diferenca e madhe e presionit të ajrit (cikloni shumë i ulët në verilindje nga ne, por edhe anticikloni i Azores me presion shumë të lartë të ajrit) do të shkaktojë erëra të forta në një pjesë të madhe të kontinent, shpejtësia e të cilit ndonjëherë do të arrijë edhe mbi 100 km/h.

Në Maqedoni edhe në ditët në vijim pritet mot me erë, kohë pas kohe shpejtësia e erës, sidomos në vendet më të larta dhe në male do të arrijë deri në rreth 60 km/h. Në një lartësi më të ulët era do të jetë shumë më e dobët, çka do të thotë se këtu nuk ka rrezik për dëmtime të mundshme.

Megjithatë, nën ndikimin e valës së re të lagësht dhe të ftohtë nga veriu, të premten dhe të shtunën presim reshje të reja shiu dhe bore.