Sot (08.08.2024) helikopteri Bell 412 nga Departamenti i Njësive të Aviacionit, gjatë transportit të ekipeve të Kryqit të Kuq dhe zjarrfikësve në rajonin e Galiçicës dhe në të njëjtën kohë me konfigurimin e pajisjeve për fikjen e zjarrit, është thirrur për të transferuar një të lënduar nga një vend afër majës Magaro, Galiçicë.

Në kohën më të shkurtë, së bashku me ekipin e Kryqit të Kuq që fillimisht ishte transportuar për shuarjen e zjarrit në rajonin e Galiçicës, personit i është dhënë ndihma e parë dhe me helikopter është transportuar në aeroportin e Ohrit nga ku me autoambulancë personi dërguar në objektin mjekësor lokal.

Helikopteri Bell 412 vazhdon me aktivitetet e shuarjes së zjarrit në rajonin e Galiçicës.