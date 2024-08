Në territorin e Kosovës dje është ndaluar personi Sh.D., 34 vjeç nga Resnja, i punësuar në Departamentin për Luftimin e Krimit të Organizuar dhe të Krimit të Rënda në MPB, dhe për shkak të ekzistimit të pusit. dyshimi i bazuar për kryerjen e veprës penale “falsifikim parash””, njoftoi sonte MPB.

Po ashtu janë kryer kontrolle në tre lokacione, gjatë të cilave janë gjetur dhe konfiskuar dy makina me kompresorë kompresor, gjashtë pulla metalike për prodhimin e monedhave dy euro, gjashtë thasë me monedha gjysmë të gatshme dhe një qese me produkt të gatshëm monedha të falsifikuara. Sendet e konfiskuara do të kalojnë për ekspertizë të mëtutjeshme, thuhet në njoftim.

Prokuroria njofton se për shkak të disa rasteve të regjistruara të qarkullimit të parave të falsifikuara në Kosovë, Prokuroria Speciale Publike e Republikës së Kosovës (PSRK) së bashku me Sektorin për Hulumtimin e Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit në Policinë e Kosovës, me mbështetjen e organet e tjera hetimore dhe inteligjente në atë shtet, që nga viti 2023, “filluan disa aktivitete që kishin për qëllim parandalimin e shpërndarjes së parave të falsifikuara, veçanërisht eurove, në tregun e Kosovës, të cilat po prishnin tregun dhe interesin publik”.

Si rezultat i këtyre aktiviteteve, filloi një hetim i madh ndërkombëtar në kuadër të të cilit u formua një ekip i përbashkët hetimor në mes të Prokurorisë Speciale të Kosovës nga njëra anë dhe Prokurorisë Themelore Publike – Shkup në anën tjetër. Në kryerjen e aktiviteteve të grupit hetues, përfaqësues të Qendrës hetuese të Prokurorisë Publike – Shkup, Departamentit për luftimin e krimeve të organizuara dhe të rënda, Njësitit për krime financiare në MPB të Republikës së Maqedonisë dhe Drejtorisë. për krime ekonomike janë përfshirë në Policinë e Kosovës, njoftoi Prokuroria.

Ata në bashkëpunim kanë kryer një aksion në të cilin dje në Kosovë është arrestuar një shtetas i Maqedonisë, “i cili dyshohet se prodhonte dhe qarkullonte në Kosovë qindra mijëra monedha euro metalike të falsifikuara me vlerë nominale prej dy euro”.

Në të njëjtën kohë në Shkup janë kontrolluar tre lokacione, gjatë të cilave janë gjetur dhe sekuestruar makina për falsifikimin e monedhave euro, monedha të falsifikuara të gatshme dhe gjysëm të gatshme, kallëpe dhe materiale të nevojshme për prodhimin e monedhave. Të gjithë do t’i nënshtrohen ekspertizës së mëtejshme. Sipas urdhrit të prokurorit special publik të Kosovës, shtetasit maqedonas i është caktuar ndalimi i përkohshëm për 48 orë, pas së cilës është dorëzuar propozim në gjykatën kompetente për sigurimin e tij gjatë procedurës, thuhet në njoftim.

