Fëmijët nuk e kuptojnë konceptin e numrave, ndërsa në llogaritjen e kohës, gjithçka reduktohet në numra

Fillojmë nga zeroja, në vend të numrit një, ora ka 60 minuta, çdo minutë 60 sekonda, dita 24 orë…

Pastaj, ka orë me akrepa, distanca midis dy numrave në orë është ose pesë minuta ose një orë (varësisht nëse shikoni se çfarë tregojnë akrepat e mëdhenj apo të vegjël…), por ka edhe orë digjitale, transmeton Telegrafi.

Si mund të mësojë një fëmijë të shikojë orën?

Në moshën parashkollore, mos u ngarkoni me matematikën. Në fillim, fëmija nuk do të dijë mjaftueshëm koncepte matematikore për të kuptuar fakte të tilla si: një minutë ka 60 sekonda, një orë ka 60 minuta.

Në vend të kësaj, tregojani orën si një lojë. Flisni për ata përcaktues që fëmija mund t’i kuptojë.

Gjeni ndonjë aktivitet që fëmija e di që është pjesë e jetës së tij të përditshme dhe më pas flisni për kohëzgjatjen e tij.

“Sa kohë duhet për të ngrënë një akullore?”, “Sa zgjat filmi vizatimor i preferuar?”, “Sa flemë?”… Ushtrojeni në këtë mënyrë fillimisht për të parë nëse diçka është afatshkurtër.

Bëni një orë nga kartoni me akrepa të lëvizshëm. Luaj. Kur vendosni duart në një pozicion të caktuar, bisedoni me fëmijën tuaj për atë që po bëni në atë kohë të ditës. Pyetni njëri-tjetrin dhe përgjigjuni derisa ai të kuptojë se diçka e ndryshme po ndodh çdo ditë dhe se shpesh ritmi dhe dinamika e këtyre ngjarjeve varen nga ora. “Kur do të shkosh në kopsht?”, “Në çfarë ore hamë drekë?”