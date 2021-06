Informacioni është siguruar për iPhone që do të shfaqen në vitin 2022.

Fotografitë e modeleve të iPhone 13 sapo kanë rrjedhur. Tani informacionet në lidhje me iPhone 14 janë shfaqur. Sipas analistit shpesh të saktë Ming-Chi Kuo seria iPhone 14 do të përbëhet nga 4 modele.

Pra, do të ketë 2 modele të lira dhe 2 të shtrenjta. Çdo rresht ka një pajisje 6.1 dhe 6.7 inç.

iPhone i madh dhe i madh thuhet se kushton nën 900 dollarë

Kjo do të ishte e re për Apple. Deri më tani, gjithmonë thuhej me iPhone: sa më i madh, aq më i shtrenjtë. Sipas Kuo, pajisja e lirë 6.7 inç do të kushtojë nën 900 dollarë .

Do të ishte iPhone i madh më i lirë që është shfaqur deri më tani. iPhone 12 Pro Max me një ekran 6.7-inç aktualisht është me çmim prej 1,099 dollarësh. iPhone 11 Pro Max 6.5 inç kushtoi gjithashtu 1,099 dollarë kur u prezantua.

Kamera më e fortë dhe një skaner i gjurmëve të gishtave në ekran

Kuo beson se iPhone 14 do të shitet mirë për shkak të faktorëve të mëposhtëm:

Një skaner i gjurmëve të gishtave që është i integruar në ekran

Çmimi i ulët i iPhone 6.7 inç

Një azhurnim i kamerës në 48 megapiksel për modelet e nivelit të lartë

Një iPhone i lirë dhe i madh ka kuptim të përsosur për Apple, pasi që telefonat inteligjentë me ekran të madh janë ende shumë të popullarizuar. Me pajisjet Android ka një zgjedhje të madhe. Në Apple gjithmonë ju është dashur të blini modelin më të shtrenjtë nëse dëshironi ekranin më të madh.