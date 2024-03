“Më vjen mirë që jemi në fillim të një cikli zgjedhor për zgjedhjen e presidentit dhe të kryeministrit dhe të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, e cila duhet të bëjë një ndryshim të madh në Maqedoni. Ka momente në histori kur duhet bërë një pikë kthese, këto zgjedhje do të jenë një moment i tillë. Dhe jam i bindur se me 24 prill dhe 8 maj zgjedhjet e qytetarëve do të jenë korrekte dhe do të nënkuptojnë një Qeveri të udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe një president të propozuar nga VMRO-DPMNE”, tha Aleksandar Nikolloski, nënkryetar i VMRO-DPMNE në panelin e sotëm me temë “Presidenti që kujdeset për mbrojtjen dhe interesat strategjike të shtetit” në Konventën për zgjedhjen e kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë të VMRO-DPMNE-së.

“Unë jam i njohur si kritikues i zëshëm i punës së Stevo Pendarovskit, ai është personi më i papërcaktuar që ka ndenjur ndonjëherë atje. Pesë vjet nuk do të mbahen mend për asgjë. Ndoshta i vetmi i ngjashëm me të është kryeministri i fundit Dimitar Kovaçevski, i cili ka një muaj që nuk është kryeministër dhe njerëzit nuk e mbajnë mend fare se ai ka qenë kryeministër. Kështu do të ndodhë edhe me Stevo Pendarovskin”, tha nënkryetari i VMRO-DPMNE-së.

Nikolloski shtoi se këto pesë vite, përveç qëndrimeve analitike që ndryshuan me fryrjen e erës, gjegjësisht siç i thanë SDS dhe BDI, nuk mund të mbahet mend për asgjë tjetër.

“Edhe sot e kësaj dite ka mbetur pa përgjigje se ku e ka dhuruar diferencën nga rritja e rrogës presidenciale, sepse ishte më i zgjuari nga të gjithë, ndaj u mburr publikisht se diferenca nga paga nuk i duhej dhe se do ta dhuronte. Por deri më sot nuk ka treguar se ku e ka dhuruar dhe kujt ia ka transferuar ato mjete që nuk i duhen”, kujtoi ai.

“Në atë drejtim, forma përmes së cilës e ka bërë dhe ka keqpërdorur është pikërisht Agjencia e Inteligjencës”. Agjencia duhet të jetë sytë dhe veshët e sigurisë së Maqedonisë jashtë vendit, për të njohur kërcënimet që vijnë nga vendet e tjera në Maqedoni, për të punuar në territorin e vendeve të tjera dhe për t’i njohur ato kërcënime dhe për të informuar përfaqësitë diplomatike konsullore, si dhe përfaqësuesit përkatës. institucionet në Maqedoni për ato kërcënime. Por në vend të kësaj, Agjencia është shndërruar në një grup që gjysmën e ditës e kalon me thashetheme, kryesisht të rreme, dhe gjysmën e ditës tjetër merret me fabrikim të raporteve që ua dërgon marrësve të saj, 99% e të cilave janë gjithashtu të rreme”, theksoi Nikolloski.

Ai ka theksuar se Agjencia e Inteligjencës në këtë mënyrë është duke e shkelur plotësisht ligjin. Dhe ai do të jetë përgjegjës për këtë pas 12 majit. Sepse zyrtarisht ndryshimi i selisë presidenciale do të bëhet më 12 maj. Dhe do të hetohet seriozisht se si është keqpërdorur puna e Agjencisë. Sepse e njëjta Agjenci është keqpërdorur për të përgjuar autoritetet e larta të VMRO-DPMNE-së.

“Për momentin, Stevo Pendarovski është i vetmi politikan i lartë në Maqedoni që i drejtohet ti gjatë një interviste me një gazetar. Nuk e di nëse njihni dikë tjetër që jep intervista sikur bisedon me miqtë në një stol lagjeje.

Stevo Pendarovski është i vetmi politikan i lartë që përdor shprehje që më vjen turp t’i përdor këtu sepse nuk janë pjesë e edukimit tim në shtëpi. Dhe është i vetmi politikan që shfrytëzon të paktën gjysmën e kohës së punës, e ndonjëherë edhe të gjithë, për të mbledhur aty gazetarë, përfaqësues të jetës publike etj. dhe për të bërë thashetheme për figura të tjera publike dhe politikanë, kryesisht për jetën e tyre private dhe kryesisht në mënyrë të pasaktë”, thotë ai.

“Dëshmia më e mirë për këtë është se Stevo Pendarovski ishte i vetmi kryetar shteti që ishte mjaftueshëm naiv, nuk kishte asnjë shprehje tjetër, apo ndoshta donte të mburrej se sa i rëndësishëm dhe i informuar ishte, i cili publikisht prezantoi një informim të klasifikuar të Aleanca e NATO-s në lidhje me zhvillimet në Ukrainë”, përkujtoi Nikolloski.

Nënkryetari i VMRO-DPMNE-së theksoi se Stevo Pendarovski ndoshta do të harrohet jo më vonë se një muaj pas përfundimit të detyrës së tij.

“Këtë fjalim do ta përfundoj edhe me një pyetje për të, këtu në vitin 2019, në fushatën për president, tha se kur t’i mbarojë mandati si president, nuk do t’i shfrytëzojë privilegjet që pasojnë ish-presidentët e Maqedonisë. Nuk e kam dëgjuar të përsërisë në këto vite atë që tha në 2019.

Dhe duke pasur parasysh se ai është relativisht i ri dhe i uroj shëndet dhe jetë të gjatë, dua ta pyes nëse ndoshta ish-presidenti që do të shpenzojë më së shumti nga buxheti i Maqedonisë dhe nga qytetarët sepse do të shfrytëzojë privilegje. për një kohë më të gjatë duke pasur parasysh se çfarë lloj personi dyfish është ai”, pyeti Nikolloski.