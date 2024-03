Dëshiroj të vazhdoj temën që hapa javën e kaluar, për të cilën nuk kemi marrë përgjigje relevante dhe të besueshme për rolin e konsulentëve të huaj kontrovers në fushatën e Stevo Pendarovskit të LSDM-së. Përkatësisht, gjatë gjithë javës së kaluar kam bërë pyetje për rolin e Asaf Eisin në fushatën e Stevo Pendarovskit dhe LSDM-së.

Morëm shumë përgjigje konfuze, nga njëra anë Stevo Pendarovski tha se është takuar me të, por ka thënë se është konsulent jo i tij, por i LSDM-së, dhe nga ana tjetër, kryetari i LSDM-së, Dimitar Kovaçevski, tha se nuk kishin një konsulent të tillë, por me dashje dhe pa dashje mund të ketë bërë gabim kur tha se në fushatë kanë punuar për të dy vajza të tjera të cilat ne e dimë se ndodhen në një zyrë që ndodhet në një hotel në kalatën e Vardarit. në sferën e biznesit dhe janë mbështetje lokale e Asaf Eisin, pyeti Aleksandar Nikoloski.

Bëhet fjalë për persona që janë të punësuar në një agjenci PR që ka selinë për rajonin në Beograd dhe kanë ardhur këtu për të ndihmuar këtë person të veçantë. Nuk është sekret që Asaf Eisin ndër të tjera është edhe këshilltar apo ekspert i PR i figurave të njohura të politikës së fqinjit tonë verior.

Lidhur me këtë, nuk kemi marrë përgjigje se pse nuk është publikuar marrëveshja që ka lidhur LSDM me Asaf Eisin dhe pse nuk është regjistruar, si dhe se nëse kanë lidhur kontratë për punë për zgjedhjet, është një krim i rëndë, duke marrë parasysh që llogaritë zgjedhore nuk janë ende të hapura dhe në momentin e fillimit të fejesës nuk mund të hapeshin as për shkak se nuk kishte përfunduar procedura formale për emërimin e kandidatëve, as për president e as për deputet. .

Kemi marrë informacione të besueshme se ky person është paguar në dorë, gjegjësisht në para të gatshme, nga mjetet e siguruara në mënyrë të dyshimtë nga partia politike LSDM, kryesisht nga tenderët në TEC Manastir, për të cilat kam folur personalisht në periudhën e kaluar.

Duam të pyesim nëse konsulenti i huaj është paguar nga tenderët që ka fituar konsulli i Bjellorusisë në TEC Manastir? Dhe kështu është paguar ky konsulent i huaj? Dhe a bëhet kontrolli përmes personave që ndodhen në ambientet afariste të një hoteli në kalatën e Vardarit, më saktë pas stadiumit të qytetit?

Këto janë pyetje relevante për të cilat opinioni nuk merr përgjigje, përveç konfuzionit fillestar që u krijua pas deklaratave të Stevo Pendarovskit dhe Dimitar Kovaçevskit, nuk kemi përgjigje.

Përveç ofendimeve personale ndaj meje dhe partisë politike VMRO-DPMNE, nuk kemi marrë asgjë tjetër si përgjigje përkatëse. Publiku duhet t’i dijë përgjigjet e këtyre pyetjeve sepse po hyjmë në një fushatë dhe duhet të dihet se si financohet fushata dhe kush punon në të dhe cilat janë qëllimet e atyre që punojnë në fushatë.