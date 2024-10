Gjatë vitit të ardhshëm dy aeroportet në vend, Shkupi dhe Ohëri, do të lidhen me gjashtë linja të reja ajrore, njoftoi sot në një konferencë për media ministri i Transportit Aleksandar Nikoloski, i cili në konferencë për media i shpalli rezultatet e thirrjes së fundit publike. Kështu, Shkupi do të lidhet me Dubain, me Barcelonën, Lionin, Shtutgartin dhe aeroportin e Ohërit me Stambollin dhe Basel Milhaus.

Thirrja që bëmë në shtator për linja të reja ajrore po i jep rezultatet e para – tha Nikolloski, duke shtuar se gjashtë linjat e reja ajrore në aeroportin e Shkupit dhe të Ohrit duhet të sjellin shumë turistë të rinj në Maqedoni dhe të lehtësojnë udhëtimin e qytetarëve tanë jashtë vendit.

Kështu, nga data 30 mars 2025 do të ketë fluturime dy herë në javë në linjën Shkup – Dubai – Shkup me “Fly Dubai”, gjithashtu nga 30 qershor 2025 do të ketë fluturime dy herë në javë në linjën Shkup – Barcelona – Shkup, nga 30 korriku Në vitin 2025, Shkup – Lion – Shkup do të fluturojë tri herë në javë, duke hapur Francën jugore si destinacion për herë të parë, si dhe tre herë në javë në linjën Shkup – Shtutgart – Shkup, duke hapur pjesa perëndimore e Gjermanisë, dhe aty është edhe Franca. Nga Aeroporti i Ohrit do të ketë dy fluturime të ndara në linjën Ohër – Basel Milhaus – Ohër, dhe ndoshta lajmi më domethënës për perlën tonë turistike është se fluturimi i “Turkish Airlines” do të fillojë të fluturojë rregullisht nga Aeroporti i Ohrit që nga data 30 mars. 2025 në destinacionin Ohër – Stamboll – Ohër.

Që do të thotë se aeroportin e Ohrit e hapim si destinacion për aeroportin më të madh në Evropë dhe aeroport që ka më së shumti fluturime lidhëse, që është faqe e re për aeroportin – tha Nikoloski.

“Wizer” do të operojë me katër linjat ajrore për në Shtutgart, Barcelonë, Lion dhe Basel Milhaus, shpjegoi Nikolloski.

Ai theksoi se këto gjashtë destinacione janë lidhje direkte me Dubain, Barcelonën, Shtutgartin, Lionin, Bazelin dhe Stambollin dhe do të sjellin shumë turistë të rinj në Maqedoni, por edhe do të mundësojnë udhëtimin më të lehtë për qytetarët e Maqedonisë.

Jemi në proces të përgatitjes së një thirrjeje të dytë e cila do të shpallet në javët në vijim dhe e cila duhet të sjellë destinacione të reja për të cilat ka interes. Shpresoj se në fund të nëntorit ose në dhjetor do të mund të prezantoj disa destinacione të reja që do të fluturojnë në aeroportin e Ohërit dhe të Shkupit – tha Nikolloski.

Ai shtoi se në periudhën e verës nga aeroporti i Shkupit kanë operuar 47 destinacione, tetë nga aeroporti i Ohrit, ndërsa në dimër 33 nga aeroporti i Shkupit dhe katër nga aeroporti i Ohërit. Qëllimi është që në vitin 2025 të kemi 200,000 pasagjerë plus në të dy aeroportet.