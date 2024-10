Pas 50 vitesh bisedime dhe njoftime, po fillojmë punën reale në terren për ndërtimin e autostradës Gostivar-Bukojçan, rruga më e vështirë nga korridori autostradë 8 në perëndim, theksoi zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit Aleksandër Nikolloski gjatë inspektimit të punëve ndërtimore në ndërtimin e autostradës Gostivar – banorë të Bukojës.

Zëvendëskryetari Nikolloski, së bashku me kryetarin e Qeverisë, Hristijan Micskoski, nënkryetarin Izet Mexhiti, drejtorin e rrugëve shtetërore Koce Trajanovski dhe ambasadoren e SHBA-së, Angela Ageler, vizituan sot aktivitetet ndërtimore për ndërtimin e autostradës Gostivar-Bukojçan. .

Unë me të vërtetë mendoj se kemi një ditë historike. Bëhet fjalë për fillimin e autostradës nga Gostivari drejt Bukojçanit dhe Kërçovës, diçka për të cilën flitet mbi 50 vite, zgjidhje praktike për pjesën më të vështirë të asaj që duhet të jetë autostrada Shkup – Kërçovë – Strugë – Ohër, korridori. 8, Strazha e famshme. Pra, për herë të parë pas 50 vitesh, fillon puna reale për ndërtimin e kësaj autostrade, që do të thotë se ndërmjet kryeqytetit të vendit tonë dhe Ohërit e Strugës do të kalojë rreth një orë e njëzet minuta, një orë e gjysmë. Kjo do të ndryshojë tërësisht funksionimin e ekonomisë, por do të ndryshojë edhe turizmin dhe rritja ekonomike do të përshpejtohet. Kjo do të thotë lidhje e shkëlqyer për të gjithë. Dua të falënderoj për punën e shkëlqyer të të gjithë të përfshirëve në projekt, për mbështetjen që kryeministri Mickoski e jep personalisht duke e përcjellë projektin në baza personale. Dua të njoftoj shumë lajme të mira në ditët në vijim. Ne kemi vendosur të punojmë, të mos kërkojmë justifikime dhe në ditët në vijim do të ketë më shumë lajme të mira, dhe në vitet në vijim do të ketë shumë projekte të reja të realizuara në seksionin e autostradave, në seksionin e autostradave dhe në seksioni i hekurudhave – tha zëvendëskryeministri dhe ministër i transportit, Aleksandar Nikolloski.

I pyetur nga një gazetar se ku do të kalojë rruga, ministri Nikolloski theksoi:

Më e qarta, kushdo që udhëton, do të thotë nga rruga e tretë me pagesë vazhdon për në Gostivar ose në rrugën e katërt me pagesë dhe këtu kemi një zgjidhje krejtësisht të re në të dy anët e tre korsive, gjithsej gjashtë korsi plus një rrugë ndihmëse. Prej këtu anashkalon qytetin e Gostivarit, lëviz mbi lumin Vradar, shkon në tri ura të mëdha që shkojnë në të majtë të Strazhës, anashkalon Strazhën, shkon përgjatë malit dhe del në anën tjetër në vendin e Bukojçanit. Nga Bukojçani mbi Kërçovë tashmë është në para-përzgjedhje për zgjedhjen e kontraktorit për autostradën e re, ndërsa më tutje nga Kërçovë deri në Ohër, autostrada tashmë është në ndërtim e sipër – tha ministri Nikolloski.

Në fjalën e tij, kryeministri Mickoski theksoi se kjo është mënyra e duhur për të punuar në terren, sepse pas 2 vitesh premtime dhe njoftime, autostrada tashmë po fillon të ndërtohet. Ai theksoi se Maqedonia dëshiron ta shohë atë si udhëkryq kryesor transportues, hekurudhor dhe gazsjellës në rajon.

Koce Trjanovski, theksoi se janë përshpejtuar të gjitha procedurat e ndërtimit dhe paralajmëroi se deri në Vitin e Ri pritet të përfundojë tërësisht procesi i shpronësimit.