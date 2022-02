Gjatë ditës së sotme Komisionin Rregullator për Energjetikë (KRRE) do të publikoj çmimet e reja të derivateve të naftës të cilat do të hyjnë në fuqi nga mesnata dhe do të zgjasin deri të hënën e ardhshme. Çmimet e reja KRRE-ja pritet ti publikoj kah mesdita. Përkujtojmë se javëve të fundit me vendim të KRRE-së kishte ngritje të çmimeve të derivateve të naftës.