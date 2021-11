Nga data 15 nëntor deri më 15 mars është periudha e mbajtjes së detyrueshme të pajisjeve dimërore, në përputhje me dispozitat e përcaktuara në Rregulloren për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, biçikletave dhe parzmoreve për pjesëmarrje të sigurt në komunikacionin rrugor, si dhe traktorëve për kryerjen e sigurt të punë bujqësore ose pyjore (Fletorja Zyrtare Nr. 31 2010).

Pajisjet dimërore për mjetet motorike me masë maksimale të lejueshme jo më shumë se 3500 kg nënkupton gomat e dimrit në të katër rrotat, me një thellësi minimale të hapit prej katër mm në gjerësi dhe gjerësi, si dhe goma me profil veror në të katër rrotat. thellësia e shkelës sipas perimetrit dhe gjerësia prej të paktën 4 mm nëse automjeti ka zinxhirë dëbore me madhësi aksesore të madhësisë adekuate për rrotat lëvizëse ose mjete të tjera të përshtatshme.

Pajisjet dimërore për mjetet motorike me lëvizje me katër rrota (4 x 4) nënkupton gomat e dimrit në të katër rrotat, me një thellësi minimale të hapit prej 6 mm në gjerësi dhe gjerësi, dhe goma me profil veror në të katër rrotat. me thellësi të hapit dhe një gjerësi prej të paktën 4 mm, nëse automjeti ka zinxhirë dëbore në aksesor dhe në rastin e lëvizjes së përhershme, zinxhirët e borës duhet të kenë të paktën boshtin e pasmë, dhe në rastin e një ngasjeje të palosshme, zinxhirët e borës duhet të kenë në të paktën boshti është i kyçur përgjithmonë.

Gomat e dimrit janë ato goma që anash kanë shenjën “MS”, “M + S”, “M & S” dhe shenjën e një fjollë dëbore në një mal të stilizuar me tre maja.

Në përputhje me Rregulloren aktuale për pajisjen e detyrueshme të automjeteve, në komunikacionin rrugor të automjeteve është e ndaluar vendosja e gomave me gozhdë.