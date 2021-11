Moti në ditët në vijim do të jetë mesatar deri në vranësira të konsiderueshme. Të martën do të ketë reshje të dobëta lokale shiu dhe erë të fortë veriore, e cila do të shkaktojë ulje të temperaturës ditore, sidomos nga e mërkura. Nga fundi i javës do të jetë më kthjellët, kështu që temperatura e mëngjesit do të jetë në rënie.

Sipas DPHM, temperaturat minimale të premten dhe të shtunën do të jenë nën zero dhe do të lëvizin nga -3 deri në pesë gradë, ndërsa ato ditore maksimale do të arrijnë deri në 19 gradë.

Temperaturat e mëngjesit nesër do të lëvizin në interval prej 4 deri në 9 gradë, ndërsa ato ditore nga 16 deri në 24 gradë.