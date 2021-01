Netflix planifikon të publikojë nga një film çdo javë të vitit 2021.

Netflix po premton të përpiqet të na argëtojë këtë vit, shkruan CNN.

Gjigandi i transmetimit njoftoi të martën lidhur me planet për të publikuar nga një film të ri çdo javë për 12 muajt e ardhshëm.

Disa nga filmat që paralajmëroi përfshijnë “The Harder They Fall”, me protagonistë Regina King, Idris Elba dhe Jonathan Majors.

Lin-Manuel Miranda dhe Halle Berry do të bëjnë debutimet e tyre regjisoriale me “Tick, Tick … Boom!” dhe “Bruised”.

Ata janë vetëm disa nga artistët kryesorë në një përbërje të mbushur me yje që përfshin Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Gal Gadot, Dwayne Johnson dhe Ryan Reynolds.

Ariana Grande do të interpretojë së bashku me Lawrence, DiCaprio, Streep dhe Timothée Chalamet në “Don’t Look Up.”.

Lajmi vjen ndërsa COVID-19 ka detyruar kinematë në të gjithë vendin të mbyllen, duke lëvizur shumë filma në shërbimet e transmetimit.

Kohët e fundit, Warner Bros. njoftoi planet për të lëshuar njëkohësisht propozimin e filmave të studios në 2021 në HBO Max dhe në kinema kur është e mundur.