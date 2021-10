Ditën e nesërme në mesnatë ndryshon ora. Ndërrimi i akrepave të orës me një orë pas do të ndodhë natën mes të shtunës 30 dhe të dielës 31 tetor, kur akrepat do të zhvendosen nga ora 3:00 në 2:00.

– Por sipas ekspertëve ndryshimi i orës 2 herë në vit mund të sjellë pasoja për trurin dhe shëndetin tuaj. Kjo hipotezë lidhet me rritjen e rreziqev e shëndetësore si depresioni, obeziteti, ataku në zemër, kanceri dhe madje edhe aksidentet me makinë .

Në vitin 1997, u zbulua në laborator gjeni i parë cirkadian te gjitarët. Ndryshimi i orës mund të shkaktojë vonesa në funksionet cirkadiane, të cilat nga ana tjetër çojnë në mosfunksionime në aftësitë metabolike, të sjelljes dhe njohëse. Çdo qelizë në trupin tonë mban gjurmët e kohës dhe ndryshimet mund të shkaktojnë stres në trurin tonë dhe të shkaktojnë privim gjumi, çorientim dhe humbje të kujtesës. Mund të çojë gjithashtu në vështirësi me të mësuarit, ndërveprimet sociale dhe funksionin e përgjithshëm njohës.

Në vitin 2016, u zbuluan gjenet e para te minjtë që rregullojnë gjumin duke përdorur një metodë të paanshme. Me këtë njohuri, ne mund të fillojmë të kuptojmë pse gjumi është i rëndësishëm për shëndetin tonë dhe si të përmirësojmë gjumin për 15% deri në 20% të njerëzve në SHBA me çrregullime të gjumit – veçanërisht kur ndikojne faktorët mjedisorë si ndryshimi i orës.