Nga Rusia dje arritën gjashtë pinguinët e mbetur nga grupi (tre meshkuj dhe tre femra), njoftojnë nga ZOO i Shkupit.

“Në një kohë pandemike, kur transporti është kompleks, dhe fluturimet janë zvogëluar, me përpjekje të mëdha ne arritëm të sjellim këta gjashtë banorë të rinj në kopshtin zoologjik të Shkupit të cilët do të bashkohen me Skipper, Prijvet dhe Kovalski.

Pinguinët janë mirë dhe përshtaten shumë mirë. Me të mbërritur në aeroportin e Shkupit, ata menjëherë u kënaqën duke shijuar pishinën e brendshme, dhe pas një karantine të shkurtër, ne do të hapim rezidencën e jashtme”, thonë Kopshtin Zoologjik të Shkupit.