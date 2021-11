Zv.kryeministri i Maqedonisë së Veriut Nikolla Dimitrov, në vend të Zoran Zaevit, do të merr pjesë në takimin e punës, në kuadër të iniciativës për bashkëpunim rajonal “Open Balkan”, që do të mbahet nesër dhe pasnesër në Beograd të Serbisë.

Agjenda për këtë takim që organizohet nga Këshilli Atlantik, përfshin edhe panel diskutimi me temë “Transformimi digjital si dorë ndihmëse për integrimin rajonal”, në të cilën do të ketë përfundime dhe më pas do të mbahet konferencë për shtyp.