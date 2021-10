Në njërin nga vendvotimet në shkollën fillorë “Liria” në Çair, votimi ka filluar një orë me vonesë. Shkak për këtë ka qenë parregullsia teknike e aparatit biometrik për identifikimin e votuesve. Në këtë këtë shkollë ka 3 vendvotime me rreth 2500 votues. Megjithatë në vendvotimet tjera procesi po zhvillohet pa problem dhe është hasur një interes i qytetarëve për të votuar.

“Vendvotimi 2892 është hapur me një orë e 10 minuta vonesë për shkakun se fingerprinti nuk ka qenë diçka në rregull. Probleme nuk ka. Gjithçka është në rregull deri tash”, tha Artan Jashari – anëtar i KKZ.

“Në ora 7 kemi filluar me rregull. Kemi këtu 3 vendvotime 2890 2891 2892. Kemi pasur problem në vendvotimin 2892 shkaku se nuk e kishin sjell kartelën e aparatit dhe filloi pak me vonesë. Votimi është në rregull, nuk ka problem. Besoj se do të dalin më shumë qytetarët. Nuk kemi problem me aparatin për identifikim biometrik, tani më mirë funksionon”, shtoi kryetari i KKZ, Enver Shabani.