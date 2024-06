Marrëdhëniet e mira fqinjësore ndërtohen me vullnet të mirë, dialog dhe respekt të ndërsjellë, vetëm kështu janë të mundshme zgjidhje të pranueshme dhe të qëndrueshme, tha presidentja Gordana Siljanovska Davkova në konferencën e sotme për shtyp në takimin e PSJE në Shkup.

Për të, siç tha ajo, është jashtëzakonisht e rëndësishme që anëtarët e BE-së nga rajoni të mbështesin të gjithë pjesëmarrësit në proces.

“Do të thotë të na mbështesim ne, që nuk jemi anëtarë të BE-së, në rrugën tonë evropiane, veçanërisht në ndarjen e mësimeve të nxjerra, praktikave të mira dhe përvojave në proceset reformuese, kështu ndërtohet bashkëpunimi gjithëpërfshirës rajonal”, tha ajo.

Në konferencën për media, Siljanovska Davkova theksoi se BE-ja duhet të përfshijë Ballkanin Perëndimor në orkestër.

“Ne jemi të vetëdijshëm që ka lodhje nga zgjerimi, por ka edhe më shumë lodhje me pritjen. Prandaj, në cilësinë e kryetarëve të PSJEE, inkurajoj partnerët evropianë që të qëndrojnë konsekuent, të besueshëm dhe parimor ndaj idesë evropiane. Nuk mjafton të thuash se BE-ja është një histori e papërfunduar dhe një simfoni e papërfunduar pa Ballkanin Perëndimor, por duhet të përfshijë edhe Ballkanin Perëndimor në orkestër, duhet të shkruajë nota dhe të marrë pjesë në çështjet evropiane”, tha presidenti.

Vizioni për BE-në, siç shtoi ai, na mban në kushte demokratike dhe na fokuson te reformat, pra na ndihmon të mbyllim çështjet e hapura dypalëshe në mënyrë evropiane.

Presidenti theksoi se zgjerimi është një rrezik për paqen, sigurinë, stabilitetin dhe prosperitetin. Prandaj, sipas saj, procesi i anëtarësimit duhet të bazohet në meritokraci, pra në merita dhe reforma të zbatuara në vazhdimësi. Ajo tha se BE-ja duhet të forcojë dinamikën e anëtarësimit në rajon.

“Një instrument inovativ është plani i ri për rritjen e Ballkanit Perëndimor, i cili duhet ta afrojë rajonin sa më afër tregut të përbashkët të BE-së. Është e nevojshme të përmirësojmë kapacitetet tona kombëtare në lidhje me çështjen e sigurisë, të jemi të harmonizuar me BE-në, të vazhdojmë bashkëpunimin me aleancën e NATO-s, e cila ka rol parësor në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon. Në të njëjtën kohë, le të mbështesim politikën e dyerve të hapura dhe aspiratat euroatlantike të vendeve të rajonit”, tha ajo.

Në aspektin e bashkëpunimit ekonomik, siç shtoi ajo, kemi nevojë për energji, infrastrukturë dhe lidhje digjitale, sepse, sipas saj, integrimi ekonomik rajonal ka potencial unik për të stimuluar rritjen, rritjen e konkurrencës, krijimin e mundësive për punësim dhe përgjigje ndaj sfidave demografike, d.m.th. eksodi i të rinjve me të cilin po përballet të gjithë në rajon.

Siljanovska Davkova gjithashtu përmendi ndryshimet klimatike, sfidat mjedisore dhe tranzicionin e gjelbër dhe digjital si një tjetër nga çështjet për të cilat është i nevojshëm veprim i koordinuar.

Presidenti maqedonas tha se është jashtëzakonisht e rëndësishme që anëtarët e BE-së që janë pjesë e Partneritetit për Bashkëpunim në PSJE të mbështesin vendet e Ballkanit Perëndimor në rrugën evropiane.

Ai e vlerësoi takimin e sotëm si shumë pozitiv dhe falënderoi ish-presidentin Stevo Pendarovski dhe ministrin e Punëve të Jashtme Bujar Osmani, të cilët ishin të përfshirë në këtë proces.

Në konferencën për shtyp folën edhe Bajram Begaj, presidenti i Shqipërisë, i cili nga 1 korriku merr kryesimin e PSJE-së dhe presidenti malazez Jakov Milatoviq.