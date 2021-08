NASA ia ka vënë syrin një asteroidi që përmban mjaftueshëm ar, sa për t’i bërë të gjithë njerëzit në Tokë miliarderë.

Agjencia hapësinore amerikane po planifikon të nisë një mision në asteroidin Psyche 16 në vitin 2022 për të eksploruar origjinën e Sistemit Diellor. I zbuluar në fund të shekullit të 19’të, Psyche është i vendosur midis orbitave të Marsit dhe Jupiterit dhe është i përbërë prej metali të fortë.

Përveç arit, objekti i rëndë mendohet të jetë i ngarkuar me grumbuj platini, hekuri dhe nikeli. Në total, vlerësohet se metalet e ndryshme të Psyche vlejnë plot 8,000 kuadrilion £.

Kjo do të thotë se nëse do të sillej në Tokë, do të shkatërronte çmimet e mallrave dhe do të bënte që ekonomia botërore – me vlerë 59.5 trilionë £ – të rrëzohej.

Përshtypja e një artisti për Psyche 16, një asteroid që përman ar të mjaftueshëm për t’i bërë të gjithë në Tokë miliarderë

Psyche 16 ka qenë i njohur prej disa kohësh, por potenciali i tij për të shkaktuar shkatërrim në Tokë u prek kohët e fundit nga një minator veteran. Scott Moore, i cili drejton EuroSun Mining, tha se sasia e madhe e arit në asteroid kërcënon të fusë industrinë e arit në kaos.

“’Titanët e Arit’ tani kontrollojnë qindra pronat më të mira prodhuese në të gjithë botën,” tha ai për Oil Price.

Por sasia e arit që ata sjellin në treg çdo vit zbehet në krahasim me atë në dispozicion në hapësirë.”

Nasa po fillon një mision për të hetuar asteroidin në gusht të vitit 2022. I quajtur Misioni i Zbulimit, ai do të mbërrijë në Psyche 16 rreth vitit 2026. Për fat të mirë, agjencia hapësinore po e ndërmerr udhëtimin për qëllime shkencore dhe nuk po planifikon të krijojë ndonjë minierë.

NASA mendon se Psyche 16 është një i mbijetuar nga përplasjet e dhunshme të goditjes dhe drejtimit midis planetëve, të cilat ishin të zakonshme kur sistemi diellor po formohej. Kjo do të thotë se mund të na tregojë se si u formuan Toka dhe bërthamat e planetëve të tjerë tokësorë.