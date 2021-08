Kirgistani do të përdorë një tonik bimor në trajtimin e sëmundjeve të shkaktuara nga koronavirusi, njoftoi ministri i Shëndetësisë atje.

Deklarata e tij vjen pasi presidenti i këtij vendi dha dritën e gjelbër për këtë përdorim, pavarësisht paralajmërimit të ekspertëve mjekësorë se përmban helme potencialisht vdekjeprurëse.

Ministri Alimkadir Beishenaliyev piu një përgatitje nga rrënja e një bime endemike në një konferencë në internet për të treguar se ai është i sigurt.

“Ata me simptoma të lehta do të shërohen brenda një dite dhe ata me një formë më të rëndë të sëmundjes në tre deri në katër”, pohoi ai.

“Presidenti Sadir Dzaparov personalisht u dha mjekëve një recetë që ai mori nga babai i tij dhe ata tashmë po e përdorin atë”, tha ministri i Shëndetësisë.



Jo Bermet Bariktabasova, një ish-këshilltare e Ministrisë së Shëndetësisë, e përshkruan uzinën si një nga më helmueset në Kazakistan.

“Edhe në doza më të vogla, ekstrakti ka një efekt të fortë negativ në trup dhe një person mund të vdesë shpejt”, thotë ajo, duke shtuar: “Ne do të kthehemi në Mesjetë”.

Më shumë se 90,000 raste me koronavirus dhe më shumë se 1,500 vdekje janë raportuar në Kirgistan.