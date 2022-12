Kompania po zhvillon çipe për trurin Neuralink brenda 6 muajsh do të fillojë testet në njerëz.

Kështu ka deklaruar Elon Musk. Ai tha se një pajisje wireless e krijuar nga kompania e tij e çipeve të trurit do vendoet në tru.

“Kemi punuar shumë që të jemi gati për njeriun tonë të parë dhe duam që të jemi shumë të kujdesshëm dhe të sigurt se do të funksionojë përpara se ta implementojmë, por kemi dorëzuar besoj pjesën më të madhe të punës sonë në FDA dhe mendoj se brenda 6 muajsh do të mund të kemi Neuralink-un tonë të parë te një njeri”, tha Musk.

Pajisja mund të ndihmojë pacientët me aftësi të veçanta të lëvizin dhe komunikojnë sërish.