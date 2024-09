“Ne ishim të vetëdijshëm për atë që ndodhi, pamë qartë se kishte një mospërputhje midis protokollit të rënë dakord dhe asaj që ndodhi në praktikë, por vendosëm, për shkak të specifikës së momentit, të reagonim në atë mënyrë siç u reagua”.

Ky është komenti i ministrit të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, Timço Mucunski, në një intervistë për “360 Gradë” duke u përgjigjur në pyetjen se a do të kishte pasur reagim të shtetit për mungesën e flamurit maqedonas gjatë takimit të Presidentes Gordana Siljanovska-Davkova me presidentin bullgar Rumen Radev në Sofje, nëse nuk do të reagonte maqedonas.

Sipas Mucunskit, mungesa e reagimit menjëherë pas takimit ishte për shkak të rrëzimit të avionit që ndodhi në Bullgari disa orë më parë.

“Duke qenë se shohim që ka sharje, e vetmja mënyrë për të reaguar ndaj diçkaje të tillë, kur sheh që ka ndodhur një gabim protokollar institucional në anën tjetër, është mënyra se si kemi reaguar sot si Ministria e Jashtme. Një reagim verbal në vend nuk është një reagim formal dhe protokolli diplomatik i rregullon këto çështje në mënyrë shumë strikte”, thotë Mucunski.

Dreka e punës në të cilën ai mori pjesë ishte në një atmosferë miqësore dhe u diskutuan disa tema, duke përfshirë hapjen e pikës kufitare Klepalo dhe Korridorin 8.

“Nëse pala tjetër afrohet me sinqeritet, siç bëjmë ne, atëherë është e natyrshme të kërkojmë falje pas një gabimi të tillë protokollar dhe mund të themi se ka qenë gabim dhe se nuk është synuar asnjë formë ofendimi apo poshtërimi i ndërsjellë. Atëherë do të besojmë se edhe pala tjetër vepron me mirëbesim në këto marrëdhënie. Do të urreja të zhgënjeja fqinjin tonë dhe të shihja mungesë përgjigjeje.

Ne do të vazhdojmë të jemi një aktor pozitiv në rajonin tonë, por do të shohim pas reagimit ndaj këtij rasti, ku ka pasur një dështim të dukshëm të protokollit nga ana tjetër, cili është qëllimi i presidentit aktual dhe i kabinetit teknik”, shton Mucunski.