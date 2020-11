Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit informon se gjithsej 187 njësi të plazmës rikuperuese u siguruan për mjekim të pacientëve të infektuar me Covid-19, nga të cilat 98 njësi u siguruan përmes dhurimit standard dhe 89 njësi të plazmës rikuperuese përmes procedurës së aferezës së gjithsej 38 dhuruesve, informojnë nga Ministria e Shëndetësisë.

“Gjithsej 136 dhurues dhuruan plazmë, me të cilën janë mjekuar rreth 170 pacientë me Covid-19.

Me këtë akt më të lartë të njerëzimit, qytetarët që janë shëruar kanë mundësinë të ndihmojnë ata që aktualisht po luftojnë me coronavirusin. Për të ndihmuar njerëzit që aktualisht po luftojnë me coronavirusin – për të dhuruar plazmë kovalente të gjakut, Instituti i Mjekësisë së Transfuzionit u bën thirrje të gjithë pacientëve të kuruar që kanë pasur Covid-19.

Përmes plazmës së dhuruar të rikuperimit, antitrupat nga pacientët e shëruar përdoren për të kontrolluar sëmundjen në një person tjetër me Covid-19. Dhuruesi i plazmës së rikuperimit duhet të ketë dokumentuar prova laboratorike se ai ose ajo ka qenë i sëmurë me Covid-19 për të paktën 21 ditë pa simptoma, pas së cilës kryhet një test shtesë për të konfirmuar praninë e virusit”, informojnë nga Ministria e Shëndetësisë.

Nga atje u bëjnë thirrje qytetarëve të cilët janë shëruar nga Covid-19 të dhurojnë plazmat e tyre për t’i shëruar të infektuarit e tjerë.