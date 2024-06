Duke filluar nga 1 gushti 2024, qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët planifikojnë një udhëtim në shtetin e Izraelit, do të duhet të plotësojnë formularin përmes Sistemit Elektronik të Autorizimit (ETA https://www.gov.il/ en/departments) /topics/eta-il/govil-landing-page ). Sistemi do të jetë i hapur për aplikime duke filluar nga 1 korriku dhe hyrja në Izrael nuk do të lejohet nga 1 gushti pa miratimin paraprak nga ETA.

Pasagjerët pa një aplikim dhe autorizim të plotësuar nuk do të lejohen të hipin në avion të nisur për në Izrael. Aplikimi do të kushtojë 25 shekeli izraelite (rreth 6.25 euro) dhe autorizimi do të jetë i vlefshëm nga 90 ditë deri në 2 vjet. Vetë autorizimi nuk nënkupton që lejohet qëndrimi në Izrael më shumë se 90 ditë.

Në rast të problemeve të mundshme teknike gjatë aplikimit, është hapur një adresë elektronike elektronike, së cilës mund t’i dërgohet drejtpërdrejt një kërkesë për sqarime: [email protected]

Në linkun e mëposhtëm mund të gjeni informacion praktik për vetë sistemin dhe aplikacionin: https://israel-entry.piba.gov.il/get-help//Telegrafi/