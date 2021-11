Ministria e Punëve të Jashtme (MPJ) në vend njoftoi se ka formuar Shtabin e Krizës në lidhje me fatkeqësinë. Dy punonjës të MPJ janë dërguar për ndihmë në Ambasadën e Maqedonisë së Veriut në Sofje me qëllim që të asistojnë rreth procedurave lidhur me ngjarjen tragjike ndërkaq e hapur është linja telefonike 075 – 273 – 732 ku të gjithë familjarët apo të afërmit e familjeve të viktimave do të mund të drejtohen për këshilla dhe informata lidhur me fatkeqësinë.