Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me mjegulla dhe me periudha me diell. Paradite do të ketë reshje të shiut, sidomos në pjesën lindore të vendit. Gjithashtu do të fryjë erë e lehetë veri-perëndimore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej -7 deri 2 gradë celcius, ndërsa ato ditore do të jenë në interval prej 2 deri 10 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme moti pritet të jetë me vranësira dhe reshje të shiut. Stabilizim dhe rritje të temperaturave pritet të ketë nga e hëna e javës së ardhshme.