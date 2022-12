Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë pjesërisht me vranësira. Do të fryjë erë e dobët kryesisht nga drejtimi perëndimor.

Temperatura minimale do të jetë në intervalin prej -2 deri në 6, ndërsa ajo maksimale do të arrijë nga 9 deri në 14 gradë.

Në Shkup mëngjesi do të jetë me mjegull ose vranësira të ulëta. Temperatura minimale do të zbresë deri në 2, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë.