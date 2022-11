Moti sot do të jetë me vranësira dhe diell. Do të fryjë një erë e lehtë në drejtime të ndryshme.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 1 deri 10, ndërsa temperatura maksimale do të lëvizin prej 16 deri në 20 gradë celsius.

Deri ditën e premte moti do të jetë i qëndrueshëm me temperatura të ulëta të mëngjesit. Reshje të shiut pritet të ketë nga dita e shtunë./