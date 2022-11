Kryetari i komunës së Kumanovës, Maksim Dimitrievski, thotë se nuk sheh problem në ndryshimet kushtetuese dhe përfshirjen e pakicës bullgare, por vetëm nëse ka reciprocitet nga pala bullgare, përcjell Telegrafi.

“Ti njeh një popull që më parë ka pasur detyrim të të njohë. Ne kemi një parim të tillë dhe një rregullim të tillë kushtetues ku jemi të hapur për të njohur të gjithë qytetarët që jetojnë këtu. Nëse në regjistrim një qytetar deklaroi se ndihet si bullgar etnik, unë e respektoj këtë dhe duhet ta ketë vendin e vet në Kushtetutë, por fillimisht shteti amë, gjegjësisht Republika e Bullgarisë do të duhet ta njohë zyrtarisht pakicën maqedonase që aktualisht ekziston në atë vend”, tha Dimitrievski.

Ai beson se për momentin ka një shikim subjektive në skenën politike në vend.

“Nga njëra anë, ju keni një referendum, njëherë u tha se do të bëhet, tani thonë nuk do të bëhet. Nëse do të ketë referendum, unë do të dal i pari dhe do të votoj kundër Marrëveshjes për fqinjësi të mirë, por mendoj se referendumi është një temë e vonuar sepse kur dolëm si shoqatë më shumë se tre muaj më parë, me një propozim konkret, askush nuk na kushtoi vëmendje”, Dimitrievski në emisionin “Click Plus”