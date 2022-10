Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje të kohëpaskohshme të shiut, fillimisht në pjesët perëndimore dhe më pas edhe në pjesët tjera të vendit.

Pasdite dhe natën drejtë së premtes reshjet do të jenë më të rrëmbyeshme.

Do të fryjë dhe erë e dobët nga drejtime të ndryshme. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 7 deri në 13, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 15 deri në 20 gradë.