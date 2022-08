Moti sot do të jetë me diell dhe vranësira lokal. Do të fryjë një erë e lehtë nga drejtimi verior.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 11 deri në 20 gradë celsius, ndërsa temperaturat minimale do të lëvizin prej 31 deri 38 gradë celsius.

Moti nesër pritet të jetë i ngrohtë dhe me rritje të temperaturave.