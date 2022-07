Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe me temperatura të larta, por edhe me mundësi për reshje të shiut në vende malore.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 19 deri në 34 gradë Celsius.

Lagështia e ajrit do të jetë mesatare kurse fuqia e erës do të arrijë deri në 13 km/h.

Rrezet Ultraviollcë do të arrijnë deri në 9, që është vlerë e lartë.

Autoritetet apelojnë që mos dilni sipas nevojës, të konsumoni më shumë lëngje dhe të keni kujdes lëvizjen në vende ku ka diell.