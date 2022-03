Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me temperatura relativisht të nxehta por me mundësi për rreshje të shiut në vise malore.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga 5 deri 19 gradë Celsius. Edhe gjatë javës do të ketë temperatura të ngjajshme si dita e sotme.