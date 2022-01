Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me të reshura të shiut dhe të borës në vende malore.

Temperaturat ditore do të lëvizin nga -1 deri në 3 gradë Celsius.

Lagështia e ajrit do të jetë mesatare kurse fuqia e erës do të jetë relativisht e dobët dhe do të arrijë deri në 13 km për orë.

Gjatë ditëve në vazhdim temperaturat do të jenë më të ulëta kurse moti pritet të jetë me diell dhe me re.