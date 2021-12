Moti sot do të jetë kryesisht me vranësira. Paradite priten vranësira të shtuara në pjesët perëndimore, të shoqëruar me erë të dobët deri mesatare nga veriu. Era do të jetë më e theksuar gjatë paradites përgjatë vardarit

Temperaturat maksimale do të lëvizin nga tetë deri 14 gradë celsius.

Në Shkup pritet moti i ngjashëm, në mëngjes me vranësira mesatare dhe erë nga veriu ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 11 gradë celsius.