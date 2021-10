Moti sot do të jetë me vranësira i ftohtë dhe me reshje shiu të cilat vende vende do të jenë më të rrëmbyeshme dhe të përcjella me erë të përforcuar nga drejtimi verior.

Në pjesët malore në pjesën veriperëndimore reshjet do të jenë të borës ku do të formohet shtresa prej 10 deri 15 centimetra.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej 2 deri 9 gradë celsius, ndërsa maksimalja nga 3 deri 11 gradë celsius.