Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe i nxehtë.

Temperatura maksimale do të lëvizë nga 31 deri në 41 gradë Celsius. UV indeksi do të jetë 9, informojnë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë me diell dhe shumë i ngrohtë me vranësira të vogla deri në mesatare. Temperatura maksimale do të arrijë 38 gradë Celsius.