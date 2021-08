Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe shumë i nxehtë. Do të ketë vranësira lokale dhe në disa vende do të fryjë erë mesatare nga drejtimi jugperëndimor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 12 deri 24 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interva prej 35 deri 43 gradë celcius. Indeksi UV do të jetë 9.

Nesër pritet ndryshim i motit. Pasdite meteorologët paralajmërojnë reshje lokale të shiut. Ndërsa gjatë fundjavës do të ketë ulje të temperaturave për 4 deri 5 gradë celcius.