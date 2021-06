Moti sot do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, ndërsa orëve të pasdites pritet të ketë reshje të shiut me erë të përforcuar.

Temperatura ditore do të lëvizë mes 18 deri 30 gradë celsius.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira, ndërsa pasdite pritet të ketë reshje të shiut. Temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë celsius.