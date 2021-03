Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me vranësira dhe reshje të borës, të cilat më intensive do të jenë në pjesën malore të vendit. Gjithashtu do të fryjë erë nga drejtime të ndryshme.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -4 deri 0 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 1 deri 4 grade celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme meteorologët parashikojnë stabilizim të motit dhe rritje të temperaturave.