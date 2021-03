Kreu i PDSH-së, Menduh Thaçi në Click Plus komentoi edhe Qeverinë e re të Kosovë në krye me Albin Kurtin. Thaçi tha se zgjedhja e Albin Kurtit nuk do të ketë ndikim në Maqedoni, pasi që sipas tij realiteti politik i shqiptarëve në Maqedoni është i ndryshëm nga realiteti politik i shqiptarëve të Kosovës.

