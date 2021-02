Moti sot do të jetë me vranësira të vogla dhe me diell.

Temperatura minimale do të jetë nga -6 deri dy gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale nga shtatë deri 14 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë me vranësira dhe me diell ku temperatura maksimale do të arrijë deri në 10 gradë celsius.

Gjatë ditë ditës së nesërme moti do të jetë stabil dhe me diell ndërsa temperaturat ditore do të jenë në rritje që do të bëj edhe shkrirjen e borës.