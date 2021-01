Moti në Maqedoninë e Veriut sot do jetë me të reshura shiu dhe me mjegulla gjatë gjithë ditës, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 5 deri në 10 gradë Celsius.

Mot i njejtë do të mbizotërojë edhe në pesë ditët e ardhshme. Në vend malore priten reshje bore në këtë periudhë.