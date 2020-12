Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me diell dhe vranësira mestare. Në fushëgropa do të ketë mjegull, e cila do të qëndrojë edhe pasdite. Kurse në pjesën jugore të vendit do të fryjë erë mesatare nga drejtimi veri-perëndimor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej -2 deri 4 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 7 deri 15 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme, moti pritet të jetë me diell. Në pjesët më të larta malore do të ketë kushte për reshje të shiut dhe borës.