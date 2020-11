Moti sot pritet të jetë me erë dhe me vranësira.

Në pjesën perëndimore të vendit dhe në veri në pjesët malore do të ketë kushte për reshje të borës, ndërsa më posht kushte për reshje të shiut.

Temperatura minimale do të lëvizë nga -5 deri tre gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale prej katër deri 11 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë. Në pjesët më të larta do të ketë reshje të borës ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri gjashtë gradë celsius.