Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë i ndryshueshëm, me vranësira dhe reshje të shiut, si dhe periudha me diell. Gjitashtu do të fryjë erë e përforcuar nga drejtimi veriperëndimor.

Temperaturat minimale do të lëvizin prej 8 deri 15 gradë celcius, ndërsa ato maksimale do të jenë në interval prej 18 deri 25 gradë celcius.

Gjatë ditëve të ardhshme, moti pritet të jetë me vranësira dhe kushte për reshje të shiut. Temperaturat do të arrijnë deri në 23 gradë celcius.