Moti sot do të jetë me vranësirë dhe me reshje lokale të shiut. Në vend do të fryjë një erë e fortë jugore.

Temperaturat e mëngjesit do të lëvizin prej 4 deri 11 gradë, ndërsa temperaturat ditore do të lëvizini prej 14 deri më 25 gradë celsius.

Në Shkup temperaturat ditore do të lëvizin prej 9 deri më 22 gradë celsius.