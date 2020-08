Moti sot në Maqedoninë e Veriut do të jetë me reshje shiu dhe me ndryshime të motit gjatë gjithë ditës.

Temperaturat e ditës do të lëvizin nga 18 deri në 24 gradë Celsius kurse në vende malore temperaturat do të jenë dukshëm më të ulta.

Gjatë ditës pritet të ketë erëra të forta të përcjella me shi.

Moti i njejtë do të vazhdojë deri në fundjavë.