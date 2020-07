Moti sot pritet të jetë me vranësira dhe mot jostabil. Në pjesën më të madhe të vendeve do të ketë reshje të shiut dhe erë të përforcuar.

Temperatura e mëngjesit do të jetë në intervalin prej 13 deri 20 gradë celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë prej 21 deri 29 gradë celsius.

Në Shkup moti do të jetë i njëjtë, jostabil me erë të përforcuar ku temperatura maksimale do të arrijë deri 23 gradë celsius.